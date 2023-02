Beck: EU muss Bemühungen im Kampf gegen Geldwäsche verstärken

Dr. Gunnar Beck, rechtspolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, fordert von der EU stärkere Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche: ,,Der EU-Katar-Skandal hat verdeutlicht, dass die EU ihre Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche verstärken muss."

Beck weiter: "Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre eine ehrgeizige Erweiterung der EU-Liste von Hochrisiko-Drittländern mit strukturellen Mängeln in ihren Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Allerdings fehlen derzeit noch viele Drittländer in der Liste.



Laut der Organisation ‘Tax Justice Network’ gehören Länder wie die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den zehn geldwäschefreundlichsten Ländern der Welt. Dennoch stehen beispielsweise die VAE erst seit letztem Jahr auf der Liste der Jurisdiktionen der Financial Action Task Force on Money Laundering, also jener Staaten, die verstärkt überwacht werden. Ist der lange Arm von Dubai, Washington und Delaware, dem Zentrum für Briefkastenfirmen schlechthin, so mächtig, dass er die Entscheidungsprozesse im Rat der Europäischen Union kontrolliert?”

Quelle: AfD Deutschland