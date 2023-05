Bovenschulte sieht nach Bremen-Wahl "ganz klaren Regierungsauftrag"

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht nach dem Sieg seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl einen "ganz klaren Regierungsauftrag" für die SPD. "Ich werde weiter Bürgermeister sein", sagte er am Abend bei der Wahlparty der Sozialdemokraten.

Er sprach in diesem Zusammenhang von einem "grandiosen Ergebnis". Laut 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF kommen die Sozialdemokraten am Sonntag im Mittel auf gut 30 Prozent. Dahinter folgen die CDU mit 25 und die Grünen mit rund 12 Prozent. Vor allem für die Grünen ist das ein deutliches Minus gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2019. Die Linke kommt auf rund elf Prozent - die regierende rot-grün-rote Koalition könnte also weitermachen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur