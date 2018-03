Georg Pazderski (AfD): Suders Abgang verdeutlicht das Scheitern der Verteidigungsministerin

Die für die Rüstungsbeschaffung zuständige Staatssekretärin Suder verlässt das Verteidigungsministerium. Dazu sagt der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende, Georg Pazderski: „Nach Gundbert Scherf verlässt mit Katrin Suder nun auch von der Leyens zweiter McKinsey-Einkauf das Verteidigungsministerium. Die groß angekündigten Reformen, die die Unternehmensberater bei der Bundeswehr durchführen sollten, sind gescheitert. Deutlicher kann das nun auch personell kaum noch zum Ausdruck gebracht werden."

Pazderskie weiter: "Die Verschlimmbesserei unter der Führung von der Leyens hat die Bundeswehr ramponiert und sie in den fatalsten Zustand versetzt, in dem sie je war. Die zweite Reihe der Verantwortlichen zieht nach und nach die Konsequenzen. Was muss noch passieren, damit endlich auch die Ministerin selbst abgelöst wird, wenn sie schon nicht freiwillig ihr Amt räumen will?“

Quelle: AfD Deutschland