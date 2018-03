Merkel will schnell mit Regierungsarbeit beginnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach dem positiven SPD-Mitgliederentscheid möglichst zügig die Regierungsarbeit aufnehmen. "Es wird wichtig sein, dass wir schnell als Regierung mit dem Arbeiten beginnen", sagte Merkel am Montagvormittag vor einer Sitzung des CDU-Parteivorstandes in Berlin. Als mögliche Bundeskanzlerin "kann ich dann und will ich dann auch meine ganze Kraft einbringen, damit diese Regierung gut für die Menschen in Deutschland arbeitet".

Merkel äußerte sich erfreut über das deutliche Ergebnis des Mitgliederentscheids der Sozialdemokraten. Das Votum sei eine sehr gute Grundlage für eine gemeinsame Regierungsarbeit, sagte die Kanzlerin. Quelle: dts Nachrichtenagentur

