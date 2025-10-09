Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Klecker: „Verbale Attacken und Rangeleien zwischen Bürgern und Anhängern der AfD in Gauersheim“

Klecker: „Verbale Attacken und Rangeleien zwischen Bürgern und Anhängern der AfD in Gauersheim“

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 18:14 durch Sanjo Babić
Dennis Klecker (2024) Bild: AfD Deutschland
Dennis Klecker (2024) Bild: AfD Deutschland

„Für den SWR als Zwangsbeitragssender gibt es inzwischen ‚Bürger‘ und ‚AfD-Anhänger‘ – als ob letztere Untermenschen wären, deren GEZ-Beitrag man dennoch gerne nimmt.“ Mit diesen Worten kritisiert der medienpolitische AfD-Fraktionssprecher Dennis Klecker MdL den Bericht über den Vorfall beim AfD-Bürgerdialog in Gauersheim.

Klecker weiter: „Solche semantischen Trennungen sind erbärmlich und demokratiefeindlich. Wenn der SWR publiziert, Teilnehmer hätten den Dialog ‚gestört‘, spricht er nicht von ‚Stören‘, sondern kategorisiert: AfD-Anhänger sind Störer per Definition – Bürger mit abweichender Meinung gelten als Unruhestifter. Was anderes ist das, wenn nicht verbale Delegitimierung einer ganzen Wählergruppe durch einen angeblich publizistischen Akteur? 

Ein öffentlich-rechtlicher Sender darf keine Bürgergruppen stigmatisieren. Wenn jemand AfD-Anhänger ist, bleibt er doch Bürger! Der SWR hat sich in eine Rolle begeben, in der er den demokratischen Konsens per Redaktion definiert, statt ihn zu spiegeln. Damit verspielt er seine Legitimationsgrundlage. Wir wollen keine Medien, die das Wahlvolk etikettieren – wir verlangen Medien, die es vertreten.“

Quelle: AfD BW

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lebend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige