Luftwaffen-Inspekteur dringt auf schnellen Kauf von "Arrow 3"

Angesichts des Ukraine-Kriegs dringt der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, auf die rasche Beschaffung des Luftabwehrsystems "Arrow 3" für die Bundeswehr. "Wir haben IRIS T und Patriots, aber brauchen noch etwas auf großer Reichweite", sagte er der "Bild".

"Deswegen wollen wir hier in Israel das System `Arrow 3` kaufen. Ich bin überzeugt, dass wir so eine Art Vorvertrag noch vor dem Sommer sehen werden." Gerhartz sagte, das Versprechen "gegenüber der Politik aus Sicht der Luftwaffe ist, das erste System `Arrow 3` noch in 2025 in Deutschland zu haben".



Der General warnte zugleich das russische Militär vor immer neuen Provokationen gegenüber der Nato. "Wenn russische Flugzeuge zum Beispiel den baltischen Staaten näher kommen als es international erlaubt ist, steigen wir auf, um zu zeigen: Hier ist Nato-Territorium, hier ist die rote Linie, hier darf man nicht rübergehen", sagte Gerhartz. "Die Russen fordern uns immer wieder heraus." Er sei aber überzeugt, "dass auch die Russen wissen: Eine Eskalation des Konflikts, insbesondere mit Blick auf die Nato, gilt es absolut zu vermeiden", sagte der Bundeswehr-General.

Quelle: dts Nachrichtenagentur