Nihal Sariyildiz: „Ich weiß, was der Islam für Frauen bedeutet!“

Im Vorstand des AfD-Stadtverbandes Mannheim engagiert sich die Deutsch-Türkin Nihal Sariyildiz, die im Alter von zehn Jahren nach Deutschland einreiste. „Der Islam gehört nicht zu Deutschland!“, sagt Sariyildiz. Und weiter: „Wir Frauen sind nicht mehr sicher auf den Straßen. (…) Ich komme mir teilweise vor wie in Anatolien!“

Gegen diese Zustände setzt Sariyildiz sich ein, weil sie in einer freien Gesellschaft leben will, in der die Frauenrechte nicht durch rückwärtsgewandte Muslime abgewickelt werden.

Weitere Informationen unter: https://www.mfd-verein.de





Quelle: AfD Deutschland