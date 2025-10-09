Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Prien macht Druck: Härtere Gesetze gegen Judenhass

Prien macht Druck: Härtere Gesetze gegen Judenhass

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 07:16 durch Sanjo Babić
Karin Prien (2023)
Karin Prien (2023)

Bild: www.schleswig-holstein.de

Karin Prien (CDU) drängt nach dts-Angaben auf schärfere Gesetze gegen Antisemitismus. Sie fordert mehr Konsequenz bei Strafverfolgung und besseren Schutz für jüdische Einrichtungen.

Prien verweist auf Hetze im Netz und auf Übergriffe im öffentlichen Raum. Sie plädiert für schnellere Verfahren und eine klare Linie bei Bewährungsauflagen. Schulen und Hochschulen sollen Präventionsarbeit ausbauen und Anlaufstellen stärken.

Befürworter sehen darin ein nötiges Signal in Zeiten wachsender Spannungen. Kritiker warnen vor Symbolpolitik ohne ausreichende Ressourcen. Entscheidend bleibt, ob Ermittlungsbehörden personell und digital besser ausgestattet werden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte atopie in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige