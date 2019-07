Bovenschulte soll neuer Bremer Regierungschef werden

Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Bremen, Andreas Bovenschulte, soll neuer Regierungschef in Bremen werden. Eine entsprechende Empfehlung gab der Bremer SPD-Landesverband am Donnerstagnachmittag ab.

Die Nominierung für die Nachfolge des scheidenden Bremer Bürgermeisters Carsten Sieling (SPD) solle am Samstag auf dem Landesparteitag erfolgen. Sieling hatte am Montag seinen Verzicht auf das Bürgermeisteramt angekündigt, nachdem die SPD bei den Bremer Bürgerschaftswahlen Ende Mai zum ersten Mal seit über 70 Jahren nicht die stärkste Kraft geworden war. Zudem solle Claudia Bogedan (SPD) als Bremer Senatorin für Kinder und Bildung sowie Ulrich Mäurer (SPD) als Senator für Inneres nominiert werden, so der Bremer SPD-Landesverband weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur