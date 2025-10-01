Die dts berichtet, Reiner Haseloff (CDU) verlangt 35 Jahre nach der Einheit eine „neue Grundjustierung“ Deutschlands. Das Interview im „Stern“ zitiert ihn mit deutlicher Kritik an Leistungsfähigkeit, Prioritäten und Reformtempo.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) skizziert einen Kurswechsel mit weniger Bürokratie, planbaren Energiekosten und einer stärkeren industriellen Basis. Er begründet dies mit einem Vertrauensverlust vieler Bürger und Unternehmen, der sich in Teilen Ostdeutschlands besonders zeige. Gleichzeitig pocht er darauf, den Zusammenhalt zu stärken und wirtschaftliche Dynamik über Investitionen und Technologieoffenheit zu entfesseln.

Aus dem Umfeld der Ost-Länder heißt es, die Wettbewerbsfähigkeit hänge an verlässlichen Standortfaktoren wie Netzausbau, Fachkräften und schnellerer Planung. Frühere Äußerungen Haseloffs – etwa vor Beratungen mit dem Kanzler – zielten bereits auf Kurskorrekturen in Berlin.

Quelle: ExtremNews



