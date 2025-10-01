Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Deutschland braucht eine neue Grundjustierung“ – Haseloff wirbt für Reformkompass

Deutschland braucht eine neue Grundjustierung“ – Haseloff wirbt für Reformkompass

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 08:17 durch Sanjo Babić
Reiner Erich Haseloff (2024)
Reiner Erich Haseloff (2024)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die dts berichtet, Reiner Haseloff (CDU) verlangt 35 Jahre nach der Einheit eine „neue Grundjustierung“ Deutschlands. Das Interview im „Stern“ zitiert ihn mit deutlicher Kritik an Leistungsfähigkeit, Prioritäten und Reformtempo.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) skizziert einen Kurswechsel mit weniger Bürokratie, planbaren Energiekosten und einer stärkeren industriellen Basis. Er begründet dies mit einem Vertrauensverlust vieler Bürger und Unternehmen, der sich in Teilen Ostdeutschlands besonders zeige. Gleichzeitig pocht er darauf, den Zusammenhalt zu stärken und wirtschaftliche Dynamik über Investitionen und Technologieoffenheit zu entfesseln.

Aus dem Umfeld der Ost-Länder heißt es, die Wettbewerbsfähigkeit hänge an verlässlichen Standortfaktoren wie Netzausbau, Fachkräften und schnellerer Planung. Frühere Äußerungen Haseloffs – etwa vor Beratungen mit dem Kanzler – zielten bereits auf Kurskorrekturen in Berlin.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fass in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige