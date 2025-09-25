Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik AfD-Fraktion gründet Arbeitsgemeinschaft Kernkraft

AfD-Fraktion gründet Arbeitsgemeinschaft Kernkraft

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 09:53 durch Sanjo Babić
Paul Schmidt und Rainer Kraft (2025) Bild: AfD Deutschland
Paul Schmidt und Rainer Kraft (2025) Bild: AfD Deutschland

Die AfD-Bundestagsfraktion hat die neue Arbeitsgemeinschaft Kernkraft in ihrer Sitzung am 22. September 2025 einstimmig als Fraktions-Arbeitsgemeinschaft anerkannt. Die Gruppe besteht bisher aus zwölf Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion. Sprecher der neuen Arbeitsgemeinschaft ist Paul Schmidt, Stellvertreter Rainer Kraft.

Paul Schmidt: „Wir fordern den sofortigen Stopp des Rückbaus der Kernkraftwerke, deren Reaktivierung und den Wiedereinstieg in Forschung und Entwicklung bei der Kerntechnik. Die Energiewende ist trotz vieler vollmundiger Versprechungen gescheitert. Früher konnten wir in Deutschland ein Drittel unseres Strombedarfs mit günstigem Strom aus deutschen Kernkraftwerken decken. Dahin müssen wir zurück, wenn Deutschlands Wirtschaft eine Zukunft haben soll.“

Rainer Kraft: „Wir als AfD-Fraktion haben uns immer für die Beibehaltung beziehungsweise den Wiedereinstieg in die Kernenergie ausgesprochen. Mit der neuen Arbeitsgemeinschaft Kernkraft in der AfD-Bundestagsfraktion bündeln wir das Thema sichere, preiswerte und umweltfreundliche Energieversorgung mit Kernkraft.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zeugte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige