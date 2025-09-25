AfD-Fraktion gründet Arbeitsgemeinschaft Kernkraft

Die AfD-Bundestagsfraktion hat die neue Arbeitsgemeinschaft Kernkraft in ihrer Sitzung am 22. September 2025 einstimmig als Fraktions-Arbeitsgemeinschaft anerkannt. Die Gruppe besteht bisher aus zwölf Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion. Sprecher der neuen Arbeitsgemeinschaft ist Paul Schmidt, Stellvertreter Rainer Kraft.

Paul Schmidt: „Wir fordern den sofortigen Stopp des Rückbaus der Kernkraftwerke, deren Reaktivierung und den Wiedereinstieg in Forschung und Entwicklung bei der Kerntechnik. Die Energiewende ist trotz vieler vollmundiger Versprechungen gescheitert. Früher konnten wir in Deutschland ein Drittel unseres Strombedarfs mit günstigem Strom aus deutschen Kernkraftwerken decken. Dahin müssen wir zurück, wenn Deutschlands Wirtschaft eine Zukunft haben soll.“

Rainer Kraft: „Wir als AfD-Fraktion haben uns immer für die Beibehaltung beziehungsweise den Wiedereinstieg in die Kernenergie ausgesprochen. Mit der neuen Arbeitsgemeinschaft Kernkraft in der AfD-Bundestagsfraktion bündeln wir das Thema sichere, preiswerte und umweltfreundliche Energieversorgung mit Kernkraft.“

Quelle: AfD Deutschland