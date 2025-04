Spahn plädiert für anderen Umgang mit der AfD

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn (CDU), hält einen anderen Umgang mit der AfD im Bundestag für sinnvoll.

Der "Bild" sagte Spahn: "Ich empfehle uns, da die richtige Mischung zu finden, sich nicht provozieren zu lassen, über jedes Stöckchen zu springen, das da hingehalten wird." Die Politik müsse "auch einfach anerkennen", "wie viele Millionen Deutsche die AfD gewählt haben". "Deswegen sitzt sie da so stark." Es sei nötig, "immer im Kopf zu haben: Die sitzen da so stark, weil Wählerinnen und Wähler uns etwas sagen wollten", sagte Spahn: "Und wir sollten sie schon ernst nehmen, diese Wählerinnen und Wähler."



Dass bislang kein AfD-Kandidat bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten die nötige Mehrheit erhalten hat, sieht Spahn nüchtern: "Es ist eine Wahl durch die Mitglieder des Bundestages, eine geheime Wahl und da entscheidet jedes Mitglied des Bundestages für sich." Hier gehe es um ein "Repräsentationsamt und da sollte man schon die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages hinter sich haben, um das vertreten zu können." Aber: "Der andere Teil sind ja die Abläufe im Bundestag, die Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen, die Minderheits- und Mehrheitsrechte. Und da würde ich uns einfach empfehlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch."



Der mögliche nächste Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen im Osten im kommenden Jahr "spornt dazu an, jetzt schnell auch den Unterschied zu machen." Spahn sagte der "Bild": "Wir müssen vor der Sommerpause schon die ersten Dinge geliefert haben." Das gelte "gerade für die illegale Migration - sie zu beenden. Der neue Innenminister, da bin ich sehr sicher, wird da sehr schnell loslegen und einen Unterschied machen, vor der Sommerpause dieses Jahres." Das heiße eben: "Es geht nicht einfach weiter über die Grenze."

Quelle: dts Nachrichtenagentur