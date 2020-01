Nationaler Aktionsplan Integration im Kabinett: Deutschland bekennt sich als Einwanderungsland

Im Nationalen Aktionsplan Integration, dessen erster Teil am Mittwoch das Kabinett passieren soll, betont die Bundesregierung den Status Deutschlands als Einwanderungsland.

Die Bundesregierung habe "einen Paradigmenwechsel vollzogen und sich dazu bekannt, dass Deutschland auf die Einwanderung von ausländischen Fachkräften angewiesen ist und diese eine Bereicherung für unser Land darstellen", heißt es in dem Papier, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vorliegt.



Dem Aktionsplan zufolge will die Bundesregierung die Integration schon in den Heimatländern der Zuwanderer beginnen lassen. "Wir wollen bereits vor der Einwanderung die Weichen auf Integration stellen. Damit knüpfen wir an die Erfahrungen klassischer Einwanderungsländer an. Und wir fördern eine sichere, geordnete und reguläre Migration in unser Land", sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU). Konkret geht es um das Vermitteln realistischer Erwartungen an Deutschland, Spracherwerb und Bildungsangebote.



Anfang März soll das Vorhaben beim 11. Integrationsgipfel der Bundeskanzlerin vorgestellt werden. Widmann-Mauz verwies darauf, dass man die ganze Integrationsexpertise des Landes nutzen wolle. "Hier arbeiten Bund, Länder und Kommunen im Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft", sagte die CDU-Politikerin. Insgesamt seien es mehr als 300 Akteure, darunter 75 Migrantenorganisationen. "Unser Ansatz: Wir reden miteinander, nicht übereinander." Der Aktionsplan Migration flankiert das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1. März 2020 in Kraft treten wird. "Deutschland muss für Fachkräfte aus dem Ausland attraktiver werden", heißt es auch im Aktionsplan

Quelle: Rheinische Post (ots)