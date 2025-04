​Milliarden-Affäre um Ex-FPÖ-Politiker Walter Rauch weitet sich aus

Der frühere FPÖ-Abgeordnete und -Gesundheitssprecher Walter Rauch war im Jahr 2022 als Bevollmächtigter eines milliardenschweren dubiosen iranischen Geschäftsmannes auf der Suche nach 27,9 Milliarden Euro auf Geldpaletten und ebenso astronomischen Summen auf Bankkonten.

Diese vom österreichischen Online-Magazin „campus a“ aufgedeckte Affäre zieht nach einem Bericht des deutschen Magazins „Focus“ nun grenzüberschreitende Kreise. Ein campus a vorliegendes Dokument der amerikanischen Zentralbank FED deutet darauf hin, dass die Gelder, die Rauch in Wien suchte, Teil eines von Schah Reza Pahlavi ins Ausland geschafften, sagenhaften Schatzes sein könnten. Teile davon waren demnach unter anderem auf Konten der Deutschen Bank geparkt, mindestens 27,9 Milliarden Euro sollen in bar in Wien gelandet sein. Neue Rätsel tauchen um die aktuellen Einkommensverhältnisse Rauchs auf. Er hatte zunächst angegebenen, inzwischen als Bediensteter des Landes Steiermark tätig zu sein, wovon man dort nichts wissen will. Zum ganzen Artikel geht es hier.

Quelle: campus a (ots)