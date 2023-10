AfD-„Einzelfallticker“ deckt auf: 1000 „Einzelfälle“ innerhalb von acht Monaten!

Seit dem 21. Februar dokumentiert die AfD in ihrem „Einzelfallticker“ jene Straftaten, die von den etablierten Parteien permanent als „Einzelfälle“ verharmlost werden (https://www.afd.de/einzelfallticker/). Es sind schwerwiegende Delikte, bei denen jeder weiß, dass Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika einen erheblichen Teil der Täter ausmachen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Messerangriffe, Vergewaltigungen, bewaffnete Raubüberfälle und vieles mehr. Innerhalb von noch nicht einmal acht Monaten dokumentierte die AfD – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – insgesamt 1000 sogenannte „Einzelfälle“!

Schon diese Zahl verdeutlicht, dass die Beschönigungen der Massenmigrations-Ideologen nicht mehr zu ertragen sind. Ob im Schwimmbad, in der Diskothek oder in der Bahn: Überall kann es passieren, dass angeblich „traumatisierte“ Herrschaften plötzlich ausrasten, um sich stechen und schlagen, sich an Frauen vergehen. Für die Opfer ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn Ampel-Regierung und CDU anschließend mit Phrasen reagieren und sich nicht das Geringste an der selbstmörderischen Willkommenspolitik ändert. Angesichts der täglichen „Einzelfälle“ ist unsere Forderung klar: Grenzen schützen und Scheinflüchtlinge konsequent in ihre Heimatländer zurückschicken!"

Quelle: AfD Deutschland