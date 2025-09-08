Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Initiative fordert weitere Aufklärung im NSU-Komplex

Freigeschaltet am 08.09.2025 um 17:15 durch Sanjo Babić
Cover des Magazins: COMPACT-Spezial Nr. 1 Operation NSU – Neonazis, V-Männer und Agenten
Cover des Magazins: COMPACT-Spezial Nr. 1 Operation NSU – Neonazis, V-Männer und Agenten

Die Initiative "NSU Watch" fordert weitere Aufklärung im NSU-Komplex. "Auch 25 Jahre nach dem ersten NSU-Mord an Enver Simsek ist der NSU-Komplex nicht vollständig aufgeklärt", sagte Caro Keller von der Initiative "NSU Watch" der "Frankfurter Rundschau" (Dienstagsausgabe).

"Seine Familie, alle Betroffenen des NSU-Komplexes und viele Stimmen in der Gesellschaft fordern weiterhin Antworten", fügte sie hinzu. Zudem seien aus dem vorhandenen Wissen "keine ausreichenden Konsequenzen gezogen" worden. 

"Diese braucht es jedoch weiterhin auf allen Ebenen: in der Politik, in den Behörden und in der Gesellschaft. Wir müssen rechtem Terror die Grundlage entziehen: Rechte Ideologien müssen zurückgedrängt werden, rechte Netzwerke entwaffnet und zerschlagen werden", sagte Keller der "Frankfurter Rundschau".

Quelle: dts Nachrichtenagentur

