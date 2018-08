CSU-Generalsekretär warnt vor Parteienzersplitterung wie in der Weimarer Republik

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat vor Turbulenzen in der deutschen Parteienlandschaft wie vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten gewarnt. "Wir müssen der Zersplitterung des Parteiensystems entgegenwirken. Das ist eine Lehre aus der Weimarer Republik und damit eine historische Aufgabe für CDU und CSU als einzige noch verbliebene Volksparteien in Deutschland", sagte Blume der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober und die zweitstelligen Umfragewerte der AfD bedeutet das Blume zufolge für die CSU: "Gesellschaftliche Gräben überwinden, das zersplitterte bürgerliche Lager wieder zusammenführen und im Sinne von Franz Josef Strauß dafür sorgen, dass sich rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei dauerhaft etabliert." Die CSU gehe diese "Megaherausforderung" mit dem Anspruch an, das Land zusammenzuhalten und ihm Stabilität zu geben. Klar sei aber: "Was über Jahre an demokratischen Erosionsprozessen gewirkt hat, braucht auch lange, um wieder gekittet zu werden."



Quelle: Rheinische Post (ots)