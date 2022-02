Laschet: Moratorium für Nord Stream 2 "rein symbolischer Akt"

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet bezweifelt, dass das Moratorium für die Ostseepipeline Nord Stream 2 Einfluss auf den Verlauf des Ukraine-Konflikts mit Russland hat. "Das Moratorium für Nord Stream 2 ist richtig", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Laschet weiter: "Aber das ist ein symbolischer Akt. Er hat überhaupt keine Wirkung, weil dadurch nicht weniger Gas aus Russland nach Europa kommt und die Öllieferungen an die Vereinigten Staaten ebenfalls in vollem Umfang weiterlaufen."



Der CDU-Politiker beklagte zudem: "Wir haben uns durch unsere Energiepolitik, also den Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle, abhängig gemacht von externen Lieferungen. Und da wir in Deutschland selbst die Erdölvorkommen, die wir ja auch haben, ablehnen, wird die Abhängigkeit jedes Mal größer." Allerdings sei die "Energieversorgung selbst in den härtesten Zeiten des Kalten Krieges immer gesichert" gewesen, so Laschet. "Deshalb wäre es neu, wenn sie nun zu einem Mittel der Politik würde."

Quelle: dts Nachrichtenagentur