Medien: DB-Regio-Chefin Palla soll Richard Lutz an Bahnspitze ablösen

Mehrere Medien berichten laut FinanzNachrichten.de, dass Evelyn Palla die Nachfolge von Richard Lutz an der Spitze der Deutschen Bahn antreten soll. Offizielle Bestätigungen standen am Abend noch aus.

Mit Palla rückt eine erfahrene Managerin aus dem Konzern heraus ins Zentrum der Personaldebatte. Die gebürtige Österreicherin führt bislang die wichtige Nahverkehrstochter DB Regio – ein Bereich mit hoher Alltagsrelevanz, komplexen Ausschreibungen und engem Länderbezug.

Die Personalie wäre ein Novum an der DB-Spitze und käme in einer Phase, in der die Bahn mit Infrastrukturproblemen, Pünktlichkeit, Bauoffensiven und finanziellen Engpässen ringt. Beobachter erwarten, dass die künftige Führung eine Balance aus Stabilisierung des Kerngeschäfts und Reformtempo finden muss.

Quelle: ExtremNews



