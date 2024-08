Söder schließt Schwarz-Grün nach Bundestagswahl kategorisch aus

CSU-Chef Markus Söder schließt eine Zusammenarbeit der Union mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl kategorisch aus. "Mit mir geht Schwarz-Grün nicht. Da kann sich auch jeder drauf verlassen", sagte er der ARD. Das würde es mit ihm als CSU-Chef nicht geben - egal, wer am Ende Kanzler-Kandidat der Union wird.

Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland sagte Söder, dass er den CDU-Landesverbänden alle Freiheiten geben würde. Auf die Frage, ob es in Thüringen auch Gespräche mit der Linken geben sollte trotz Unvereinbarkeitsbeschluss, antwortete der CSU-Chef: "Aus meiner Sicht ist klar, das muss vor Ort entschieden werden. Ich würde Mario Voigt und Michael Kretschmer alle Freiheiten geben zu entscheiden, eben nur nicht mit der AfD."



Beim Thema Migration kritisierte Söder Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Er habe Merkel immer bewundert, aber nicht in der Migrationspolitik. Da seien Fehler passiert: "Nein, wir haben es nicht geschafft." Zwischen der Hilfe für den Moment und der Frage der langfristigen Integration gebe es große Unterschiede. Es gelinge in Deutschland sehr schlecht, die Integration voranzubringen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur