Laumann weist Kritik an Merz-Kabinett zurück

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und frühere Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Karl-Josef Laumann, weist Kritik an der Ministerauswahl des wohl künftigen Kanzlers Friedrich Merz zurück.

Laumann sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Ich bin damit zufrieden, weil er ein gutes Kabinett zusammengestellt hat." Es sei zwar richtig, dass der Arbeitnehmerflügel der Partei nicht bedacht worden sei. "Aber ich glaube nicht, dass diejenigen, die jetzt im Kabinett sind, die Hörigen des Mittelstands sind", so der nordrhein-westfälische Arbeitsminister.



Überdies komme es "vielmehr auf den Koalitionsvertrag an. Damit können wir sehr gut umgehen." Wichtig sei zudem, dass die künftige Regierung ein "gutes, inneres Klima hat. Wir haben ja in den letzten drei Jahren gesehen, was passiert, wenn das nicht der Fall ist", sagte Laumann.



Sein Nachfolger im CDA-Vorsitz, Dennis Radtke, hatte die Nichtbeteiligung der CDA an der Regierung scharf kritisiert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur