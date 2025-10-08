Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
BSW drängt weiter – juristisch hoher Hürdenlauf, politisch maximale Zuspitzung

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 07:15 durch Sanjo Babić
Das BSW treibt seine Neuauszählungs-Kampagne voran und fordert Unterstützung auch aus Linken- und Grünen-Kreisen. Öffentlichkeitswirksam – aber rechtlich schwierig: Karlsruhe hatte Eilanträge schon abgewiesen; der Wahlprüfungsweg läuft weiter.

Der Einspruch speist sich aus knapper Distanz zur 5-Prozent-Marke und behaupteten Zählfehlern. Selbst bei lokalen Korrekturen bliebe die Hürde: Nur systematische Abweichungen rechtfertigen eine flächige Neuauszählung. Politisch mobilisiert die Forderung die eigene Anhängerschaft – ob sie Mehrheiten überzeugt, ist offen.

