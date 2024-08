Insa: AfD in Sachsen weiter vor CDU

Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die AfD in der von Insa gemessenen Wählergunst weiter vor der CDU. In der Erhebung für die "Sächsische Zeitung", die "Leipziger Volkszeitung" und die "Freie Presse" kommt die AfD aktuell auf 32 Prozent und die CDU auf 29 Prozent.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist mit 15 Prozent klar drittstärkste Kraft. Genau bei fünf Prozent liegen laut Umfrage Linke, Grüne und SPD - sie müssen demnach alle um den erneuten Einzug in den Landtag bangen. Die Freien Wähler kommen auf vier Prozent, die FDP nur auf zwei Prozent und die sonstigen Parteien auf drei Prozent. Für die Erhebung wurden zwischen dem 5. und 8. August gut 1.500 Wahlberechtigte in Sachsen befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur