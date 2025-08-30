Ruben Rupp: Union springt auf Forderung der AfD-Fraktion nach Recht auf analoges Leben auf

Zur Forderung der Senioren-Union nach einem Recht auf analoges Leben erklärt der digitalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ruben Rupp: „Die AfD-Fraktion fordert seit jeher eine Digitalisierung der zwei Geschwindigkeiten. Wer die Vorteile digitaler Angebote nutzen möchte, soll dies tun können. Aber niemand darf gezwungen werden, ausschließlich digital zu leben. Gerade ältere Menschen sind auf analoge Behördengänge, klassische Formulare und persönliche Ansprechpartner angewiesen."

Rupp weiter: "Dass die CDU dieses Thema nun für sich entdeckt, ist ein spätes Eingeständnis, dass die AfD-Fraktion mit ihren Forderungen richtiglag. Die Union springt auf unsere Linie auf, doch die politische Heimat dieses Themas liegt eindeutig bei der AfD-Fraktion. Das Recht auf ein analoges Leben ist für uns ein Kernprinzip von Freiheit und Selbstbestimmung.“ Quelle: AfD Deutschland

