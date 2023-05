SSW in Flensburg: Martin Lorenzen ist neuer Fraktionsvorsitzender

Heute hat sich die neue 11-köpfige SSW-Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung konstituiert. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde der 59-jährige Betriebswirt und Geschäftsführer Martin Lorenzen gewählt. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind in Zukunft Mats Rosenbaum (22), Svea Wanger (41) und Daniel Dürkop (49).

Lorenzen kündigte an, nun auf die anderen Fraktionen in der Ratsversammlung zuzugehen, um Gemeinsamkeiten für eine Zusammenarbeit in den kommenden Jahren auszuloten. „Flensburg steht finanziell, sozial und umweltmäßig vor großen Herausforderungen, für die wir in den kommenden Jahren solide Lösungen finden müssen. Dafür werden wir stabile Mehrheiten in Sachfragen benötigen. Deshalb werden wir das Gespräch mit den anderen Fraktionen und Parteien suchen, um die Möglichkeiten auszuloten, mit möglichst breiter Unterstützung die zentralen Fragen unter anderem in der Finanzpolitik, der Bildungspolitik, der Stadtentwicklung und bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels zu lösen,“ kündigt der neue SSW-Frontmann an.

Dem SSW als Partei mit dem stärksten Wahlergebnis steht das Recht zu, das künftige Stadtoberhaupt vorzuschlagen. Lorenzen kündigt an, dass der SSW in den kommenden Tagen eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des Stadtpräsidenten vorschlagen wird.

Quelle: SSW