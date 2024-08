Lindner sieht keine Nachteile für Paare durch Steuerklassen-Reform

Angesichts der beschlossenen Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 sichert Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Ehepaaren zu, keine Nachteile zu haben.

"Es ist zu 100 Prozent ausgeschlossen, dass Paare schlechter gestellt werden", sagte Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Insbesondere das Ehegattensplitting wird nicht abgeschafft, weil das eine massive Steuererhöhung wäre", so Lindner. Da die beiden Steuerklassen erst ab dem Jahr 2030 abgeschafft werden, gebe es für Paare derzeit keinen Handlungsbedarf.



"Wer will, kann aber schon heute besprechen, wie eine faire Aufteilung bei der Steuerschuld aussieht. Denn die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren gibt es ja bereits", sagte Lindner. Mit der Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren würde die Steuerlast anteilig verteilt, zudem entfalle die "sonst oft lästigen Nachzahlungen an das Finanzamt zum Jahresende", so der FDP-Chef.

Quelle: dts Nachrichtenagentur