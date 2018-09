Zentralrat der Ex-Muslime (ZdE): Der Islam ist keine Religion des Friedens

„Der Islam ist die einzige Religion, die ganz klare Richtlinien darüber hat, wie Menschen behandelt werden sollen, die der Religion den Rücken zukehren, nachdem sie Gläubig waren.“ Diese sowie die nachfolgenden Aussagen stammen vom Zentralrat der Ex-Muslime. Ihm gehören Menschen an, die entweder den muslimischen Glauben aufgegeben haben oder die niemals Muslime waren, wenngleich sie aufgrund ihrer Herkunft aus einem sogenannten „muslimischen Land“ gemeinhin der „Gruppe der Muslime“ zugerechnet werden.

Auf der Webseite des ZdE ist weiter zu lesen, dass viele der Mitglieder gezwungen waren, den islamischen Machthabern in ihren Herkunftsländern zu entfliehen, deshalb können und wollen sie es jetzt nicht hinnehmen, dass nun in Deutschland ausgerechnet muslimische Funktionäre in ihrem Namen sprechen sollen. Sie wehren sich in aller Entschiedenheit dagegen, dass muslimische Organisationen wie der Islamrat oder der Zentralrat der Muslime den Anspruch erheben, sie und ihre Interessen in Deutschland vertreten zu können!



Aus dieser Sicht sind auch die nächsten beiden Aussagen und das Video zu verstehen:

„Im Westen wird der Islam heutzutage verbreitet wie nie zuvor. Der Westen öffnet die Arme, heißt Organisationen willkommen, die Staaten unterstützen, die Minderheiten, deren Religionen und Menschenrechte mit Füßen treten.“



„Im Westen werden frauenfeindliche Staaten Position gegeben, wo sie ihre Frauenfeindlichkeit verbreiten können.“ …

Quelle: Zentralrat der Ex-Muslime (ZdE)