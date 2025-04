CDU-Vize Breher distanziert sich von Mütterrente

CDU-Vize Silvia Breher, die für die Partei in den Koalitionsverhandlungen die Arbeitsgruppe zur Familienpolitik leitete, kritisiert die Koalitionspläne zur Ausweitung der Mütterrente. "Die Mütterrente ist ein Versprechen der CSU aus dem Wahlkampf, war und ist nicht mein persönlicher Favorit", sagte Breher im "Politico Playbook Podcast" des Nachrichtenmagazins POLITICO.

"Wir haben andere Themen", so Breher mit Blick auf die Interessen der CDU.

Die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU ließ offen, ob die Mütterrente auch nach der Runde der Chefverhandler weiter Bestand hat. "An der Stelle wird im Gesamten mitverhandelt und am Ende kommt es auf den Koalitionsvertrag an", so Breher.

Breher verteidigte unterdessen weitere Kosten für Agrardiesel-Subventionen oder die Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie - beides ebenfalls vor allem CSU-Anliegen. Bei beiden Projekten gehe es "um Wettbewerbsfähigkeit, um Zukunftsfähigkeit".

Quelle: dts Nachrichtenagentur