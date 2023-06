Verteidigungsexperte Henning Otte (CDU): Air Defender markiert Sound of Freedom

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Henning Otte (CDU) hat um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen im Luftverkehr durch die in der kommenden Woche beginnende NATO-Übung Air Defender 2023 geworben. Bei phoenix sagte Otte: "Das ist ein Stück weit der Preis, den wir bereit sein müssen, für den Frieden zu zahlen. Man kann auch sagen: Das ist der Sound of Freedom. Aber ich würde es eher ein bisschen runterfahren und sagen: Diese Flugzeugbewegungen nehmen wir hin. Sie werden nicht zeitgleich stattfinden, um die Beeinträchtigung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten."

Es werde, so Otte, sicher zu vermehrten Flugzeugbewegungen und Beeinträchtigungen des Luftverkehrs kommen. "Aber das muss auch einmal geduldet werden können, um deutlich zu machen: Wir können uns nicht ausruhen, wir müssen jederzeit diese Verteidigungsfähigkeit abbilden können, das Verteidigungsbündnis steht", sagte der Unions-Politiker. "Mich beruhigt es, wenn diese Verteidigungsfähigkeit sichtbar ist, um zu sagen: hier ist ein deutliches Zeichen, das Bündnis steht zusammen, transatlantisch und das sichert den Frieden", so Otte weiter.

Für die Bündnispartner an der Ostflanke sei Air Defender 2023 "ein klares Zeichen der Solidarität". "Wir müssen den Deich an der Ostflanke erhöhen, um die Sicherheit abzubilden. Das heißt, wir müssen auch weiter bereit sein, die Ukraine zu unterstützen, im Kampf gegen den Angriffskrieg. Und Deutschland muss auch bereit sein, Geld auszugeben für die Verteidigung. Hier muss mehr erwartet werden von der Bundesregierung. Die Zeitenwende darf nicht zum Erliegen kommen", sagte Henning Otte. Quelle: PHOENIX (ots)