Olaf Lies neuer SPD-Landesvorsitzender in Niedersachsen

Olaf Lies ist zum neuen Landesvorsitzenden der SPD in Niedersachsen gewählt worden. Auf dem Landesparteitag in Wolfenbüttel erhielt Lies 187 von 194 gültigen Stimmen, was einem Ergebnis von 96,4 Prozent entspricht. Er folgt auf Stephan Weil, der den Vorsitz seit 2012 innehatte.

Lies, der seit dem 20. Mai auch Ministerpräsident des Landes ist, betonte in seiner Rede den Zusammenhalt der Partei. Er verwies auf das schlechte Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl und forderte Konsequenzen sowie Antworten auf die Sorgen der Bürger.



Neben Lies wurden auch Dörte Liebetruth als Generalsekretärin, sowie Adis Ahmetovic, Dunja Kreiser, Philipp Raulfs, Svenja Stadler und Kathrin Wahlmann als stellvertretende Landesvorsitzende gewählt. Uli Watermann wurde als Landesschatzmeister bestätigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur