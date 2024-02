AfD: Mehr als 26.000 Asylanträge im Januar: Endlich ECHTEN Grenzschutz durchsetzen!

Es war nicht anders zu erwarten: Die von Innenministerin Faeser (SPD) angekündigten Grenzkontrollen entpuppen sich als reines PR-Theater und Augenwischerei! Aktuelle Zahlen des Bundesamts für Migration zeigen, dass die Massenmigration unvermindert anhält: 26.376 Asylanträge wurden allein im Januar dieses Jahres gestellt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Multipliziert mit zwölf Monaten wären das mehr als 300.000 Asylanträge im Jahr 2024 – also wieder eine Großstadt. Auch im Januar kamen die meisten Antragsteller aus Syrien (7543), aus der Türkei (4727) und aus Afghanistan (3479).

„Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben“, versprach Bundeskanzler Scholz im Oktober vollmundig. In der Realität findet eine ungebremste Massenmigration statt, während fast niemand abgeschoben wird. Nur mit der AfD wird gewährleistet, dass die hohle Ankündigung von Olaf Scholz umgesetzt wird und dass darüber hinaus unsere Staatsgrenzen gesichert werden. Bereits in ihrem Programm zur Bundestagswahl 2021 forderte die AfD daher, dass die Bundespolizei rechtlich, personell und technisch auf einen wirksamen Schutz unserer Staatsgrenzen eingestellt wird. Denn ein Staat, der souverän sein will und die Sicherheit seiner Bürger gewährleisten will, muss Herr über seine Grenzen sein!"

Quelle: AfD Deutschland