Klingbeil bekräftigt Zeitplan für Ampel-Sondierungen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich vorsichtig optimistisch gezeigt, dass SPD, Grüne und FDP bald in Koalitionsgespräche eintreten können. Er habe "wahnsinnig viel Respekt" vor den nächsten Tagen, sagte er den Sendern RTL und n-tv.

Klingbeil weiter: "Das ist keine einfache Aufgabe, aber das kann klappen, das kann gelingen." In den vergangenen Tagen sei deutlich geworden, dass es ein "gemeinsames Verständnis" der sondierenden Parteien dafür gebe, dass Deutschland eine Regierung brauche, die "Zukunftsaufgaben" anpacke.



Die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP setzen am Mittwoch ihre Gespräche über eine Regierungsbildung in kleinerem Kreis fort. Auf die Frage, ob man es schaffen könne, bereits am Freitag Koalitionsgespräche zu verkünden, sagte Klingbeil: "Wir haben keinen Zeitdruck, aber natürlich ist klar: Wir wollen, dass es heute funktioniert und dass es morgen funktioniert in den Gesprächen der Generalsekretäre." Es sei nun der Anspruch, "zügig fertig zu werden". Freitag sei der nächste Zeitpunkt, an dem man wieder in großer Runde zusammenkommen: "Unser Anspruch ist es, dann etwas auf den Tisch zu legen", so Klingbeil.

Quelle: dts Nachrichtenagentur