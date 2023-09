AfD: Die Wirtschaft schmiert ab – Insolvenzwelle stoppen, Habeck aufhalten!

Wer ist nicht alles großgeworden mit dem Holzspielzeug der Firma Haba? Doch aus dem Spiel ist für das Familienunternehmen jetzt bitterer Ernst geworden. Der fränkische Hersteller hat in dieser Woche Insolvenz angemeldet. Und er ist damit in prominenter Gesellschaft: Reno, Karstadt, Hansa-Küchen – namhafte Betriebe geraten unter einem grünen Wirtschaftsminister Habeck reihenweise in die Schieflage. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Unterdessen streicht VW stellen in Zwickau, investiert BASF am neuen Standort in China. In unserem Wochenpodcast erläutert der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Leif-Erik Holm, wie die grüne Politik die Wirtschaft an die Wand fährt – und was man dagegen tun muss. Und: Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ist bereits in erster Lesung vorgestellt worden. Neben Milliarden für Entwicklungshilfe, Neubürgergeld, Genderprojekte und Kanzleramtspalast sind auch Mittel für die Bundeswehr vorgesehen. Die Truppe braucht dringend Investitionen, nachdem sie spätestens seit Angela Merkel als Kanzlerin nur noch finanziell geschröpft wurde. Und das ist nicht besser geworden, in Zeiten, wo Material der Ukraine überlassen wird. Doch von dem Sondervermögen – 100 Milliarden Euro wurden von Kanzler Scholz angekündigt – ist schon jetzt ein Großteil dahingeschmolzen. Durch Inflation und Mehrwertsteuer. Dazu der Wehrexperte der AfD im Bundestag, Gerold Otten."

Quelle: AfD Deutschland