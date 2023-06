AfD: Abschieben statt einbürgern – Sicherheit statt Ansgt

Gleich 500 “Einzelfälle” auf einmal erfordern über Tage den Einsatz mehrerer Hundertschaften der Polizei: In Castrop-Rauxel und mittlerweile auch Essen herrscht Ausnahmezustand. Weil sich Kinder beim Spielen stritten, liefern sich hunderte Angehörige syrischer und libanesischer Großfamilien Straßenschlachten – mitten in unseren Städten. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Von der schwarz-grünen Regierung in NRW hören wir die immergleichen Plattitüden, so erklärt die CDU, dass in Deutschland das Recht des Staates und nicht das der Familie gelte, während sich die Grünen intern um die gar nicht existenten Verschärfungen beim EU-Asylrecht streiten. Scheindebatten helfen hier nicht weiter: Der Staat muss tatsächlich handeln, Gewalttäter sofort ausweisen und die Bürger endlich schützen. Denn ein normales und gefahrloses Leben rückt in immer weitere Ferne – und das nicht nur in Essen oder Castrop-Rauxel. Wer ein sicheres Deutschland zurückhaben will, der hat nur eine Wahl: die AfD." Quelle: AfD Deutschland