AfD ist zweitstärkste Kraft und überholt die SPD!

Paukenschlag beim Umfrage-Institut YouGov: In der aktuellen Sonntagsfrage des Instituts zur Bundestagswahl ist die AfD mit 17 Prozent zweitstärkste Kraft und lässt neben den Grünen sogar die SPD hinter sich! Die Scholz-Partei, die Habecks unsoziale Heizungsverbote mitträgt und damit jeglichen sozialdemokratischen Werten Hohn spricht, verliert gegenüber der vorigen Umfrage satte vier Prozentpunkte und stürzt auf 16 Prozent.

Für die Grünen könnte es in den kommenden Wochen noch weiter nach unten gehen, nachdem immer neue Details zum Filz-Sumpf im Wirtschaftsministerium bekannt werden. Die FDP muss indessen laut der YouGov-Umfrage um das Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde zittern. Auch das ist alles andere als verwunderlich – schließlich hat Lindners rückgratlose Umfaller-Partei vom Heizungssozialismus über das „Selbstbestimmungsgesetz“ bis hin zur Masseneinwanderung jedes rot-grüne Ideologie-Projekt abgenickt.

Die AfD hingegen lässt sich weder von den Medien noch von sogenannten NGOs und Lobbyverbänden verbiegen und zur rot-grünen Gesinnungstreue zwingen. Wir sagen, was wir denken – und wir tun, was wir sagen. Wir bleiben dabei, dass jeder Bürger selbst entscheiden muss, wie er heizt, wie er zur Arbeit fährt und was auf den Teller kommt. Wir bleiben dabei, dass Grenzen geschützt und illegal eingewanderte sowie kriminelle Zuwanderer abgeschoben werden muss. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung unterstützt unsere Positionen. Und diese Tatsache wird sich auch in den Wahlergebnissen zwangsläufig immer mehr widerspiegeln!



Quelle: AfD Deutschland