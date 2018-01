Josef Strobl soll Lage an Polizeiakademie untersuchen

Nach rbb-Informationen soll Josef Strobl, langjähriger Abteilungs-Leiter für Polizeiliches Management an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, die Lage an der Berliner Polizeiakademie untersuchen.

Nach den Debatten um Missstände an der Polizeiakademie hatten sich die CDU und die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses geeinigt, dass ein unabhängiger Experte die Einrichtung untersuchen soll. Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)

