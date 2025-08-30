René Springer: Deutschland braucht eine echte Kehrtwende am Arbeitsmarkt

Erstmals seit zehn Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wieder auf über drei Millionen gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im August 3,025 Millionen Menschen ohne Job. Besonders dramatisch ist die Entwicklung in der Industrie und der Zeitarbeit, wo allein im Vergleich zum Vorjahr fast 200.000 Stellen weggefallen sind.

Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, René Springer, erklärt dazu: „Drei Millionen Arbeitslose – das ist das Ergebnis von wirtschaftlicher Fehlpolitik, einer zerstörerischen Energie- und Sanktionspolitik sowie einer falschen Sozialpolitik.

Während unsere Industrie reihenweise Arbeitsplätze verliert, wachsen Beschäftigung und Staatsausgaben vor allem im öffentlichen Dienst und in Bereichen, die keine Wertschöpfung erzeugen. Gleichzeitig setzt die Bundesregierung weiter auf Masseneinwanderung von Geringqualifizierten, die unseren Fachkräftebedarf nicht decken und überwiegend in den Sozialstaat einwandern. Das ist kein gesundes Fundament für unseren Wohlstand, sondern eine Politik gegen die eigenen Bürger. Deutschland braucht eine echte Kehrtwende am Arbeitsmarkt: Schluss mit Bürgergeld-Abhängigkeit und Einwanderung in die Sozialsysteme; Schluss mit Arbeitsplatzvernichtung durch Energiewende-Irrsinn; Schluss mit ständig neuen Belastungen für Unternehmen und Arbeitnehmer – und endlich wieder Politik für Arbeit, Leistung und Wohlstand in unserem Land.“

Quelle: AfD Deutschland

