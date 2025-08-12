Zu den aktuellen Umfrageergebnissen des Kiew International Institute of Sociology (KIIS), laut denen das Vertrauen der ukrainischen Bürger in Präsident Wolodymyr Selenskyj drastisch gesunken ist, erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses: „Nur noch 58 Prozent der Ukrainer vertrauen Selenskyj, ein dramatischer Absturz gegenüber Mai."

Otten weiter: "Der Grund sind massive Proteste gegen ein Gesetz, das Anti-Korruptionsbehörden unter seine Kontrolle stellen sollte. Die Bevölkerung fühlt sich übergangen, der Präsident musste das Gesetz zurücknehmen. Dieses Vorgehen erinnert an autoritäre Machtspiele und zeigt, dass die westliche Schönfärberei gegenüber Kiew nicht der Realität entspricht.

Wer Milliardenhilfen an eine Regierung vergibt, die demokratische Standards untergräbt, handelt verantwortungslos. Es braucht eine ehrliche Analyse der Lage und ein Ende der kritiklosen Unterstützung. Die AfD-Fraktion steht für eine Politik, die deutsche Interessen schützt und nicht blind einem gescheiterten Ukraine-Kurs folgt.“

Quelle: AfD Deutschland