CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach Hamburg-Wahl: "Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Herr Tschentscher auf Dennis Thering zugeht"

Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg zeigt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der SPD gegenüber große Gesprächsbereitschaft. Bisher gab es in Hamburg eine rot-grüne Regierung. "Ich finde, wenn die CDU sich verdoppelt und am Ende - jetzt warten wir mal ab - auf Platz 2 liegt, finde ich, kann man schon erwarten, dass man mit der CDU mal sich austauscht, ob es nicht vielleicht doch besser ist, mit der CDU zusammen zu regieren", sagte Linnemann dem TV-Sender phoenix.

Die CDU habe ihre Schwerpunkte bei den Themen Wirtschaft und Sicherheit gesetzt "und ich finde, das sind die Schwerpunkte, die es jetzt braucht. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Herr Tschentscher auf Dennis Thering zugeht, weil er einen tollen Wahlkampf gemacht hat und die richtigen Themen gesetzt hat. Übrigens auch einen seriösen Wahlkampf gemacht hat, keinen Klamauk gemacht hat, nicht hier und da groß zugespitzt, sondern in der Sache Wahlkampf gemacht hat." Quelle: PHOENIX (ots)