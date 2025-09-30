Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik „Zu lasch!“ – Streeck will härteres Cannabis-Gesetz

„Zu lasch!“ – Streeck will härteres Cannabis-Gesetz

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 08:59 durch Sanjo Babić
Hendrik Streeck (2025)
Hendrik Streeck (2025)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der Virologe Hendrik Streeck fordert strengere Vorgaben im Cannabisrecht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Im Fokus stehen Jugendschutz, Kontrollen und die Rolle von Clubs.

Streeck fordert klare Grenzwerte und konsequente Alterskontrollen. Zudem müsse die Prävention gestärkt und der Umgang im öffentlichen Raum eindeutiger geregelt werden. Er warnt vor gesundheitlichen Risiken bei jungen Menschen und ruft zu Begleitforschung über Konsumtrends auf.

Befürworter des Gesetzes verweisen auf Entkriminalisierung und Qualitätskontrolle. Kritiker drängen auf Nachbesserungen, um Werbung, Abstände und Schulumfelder strenger zu fassen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte mogelt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige