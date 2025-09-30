„Zu lasch!“ – Streeck will härteres Cannabis-Gesetz

Der Virologe Hendrik Streeck fordert strengere Vorgaben im Cannabisrecht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Im Fokus stehen Jugendschutz, Kontrollen und die Rolle von Clubs.

Streeck fordert klare Grenzwerte und konsequente Alterskontrollen. Zudem müsse die Prävention gestärkt und der Umgang im öffentlichen Raum eindeutiger geregelt werden. Er warnt vor gesundheitlichen Risiken bei jungen Menschen und ruft zu Begleitforschung über Konsumtrends auf.

Befürworter des Gesetzes verweisen auf Entkriminalisierung und Qualitätskontrolle. Kritiker drängen auf Nachbesserungen, um Werbung, Abstände und Schulumfelder strenger zu fassen.

Quelle: ExtremNews



