Öffentliche Banken wollen neues Finanzierungsmodell für Stadtwerke

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 07:28 durch Sanjo Babić
Die öffentlichen Banken in Deutschland bringen ein neues Finanzierungsmodell für Stadtwerke ins Spiel. "Wir empfehlen, dass man den Kommunen zusätzliche Verschuldungsspielräume ermöglicht, wenn sie mit den aufgenommenen Mitteln gezielt das Eigenkapital der Stadtwerke stärken", sagte Iris Bethge-Krauß, Hauptgeschäftsführerin des Verbands Öffentlicher Banken (VÖB), dem "Handelsblatt".

Der VÖB vertritt unter anderem Landes- und Förderbanken.

Auf viele Stadtwerke kommt aufgrund der Energiewende ein enormer Investitionsbedarf zu. "Aber einige Stadtwerke haben aufgrund der angestiegenen Verschuldungsgrade aktuell Schwierigkeiten, in ausreichendem Umfang weitere Bankkredite zu erhalten", warnt Bethge-Krauß.

In einem Positionspapier, über das das "Handelsblatt" berichtet, spricht der Verband von einer "kreditfinanzierten Stärkung des Eigenkapitals der investierenden kommunalen Versorgungsunternehmen". Dazu sollen Städte und Gemeinden das Recht erhalten, "unabhängig von der Leistungsfähigkeit der Kommune Kommunalkredite zweckgebunden" aufzunehmen und in Eigenkapital umzuwandeln. "Das würde die Verschuldungsmöglichkeiten der kommunalen Versorgungsunternehmen erweitern und so zusätzliche Kreditspielräume eröffnen", sagte Bethge-Krauß.

