Bartsch: "Wechsel in der Politik geht nicht ohne die SPD"

Die Linke erhöht im Asylstreit den Druck auf die SPD. Sie fordert, dass die Sozialdemokraten sich gegen die Union stellen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte am Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin: "Leider ist es so, dass die Sozialdemokraten die Politik (der CDU/CSU) im Wesentlichen mittragen. Ich wünsche mir, dass es einen Wechsel in der Politik gibt und das geht nicht ohne die SPD und sie muss deutlich machen, dass sie das auch will."

Nach einer Sondersitzung im Bundestag hatte sich Parteichefin Andrea Nahles gegen die geplante Verschärfung des Asylrechts ausgesprochen. Transitzentren an der Grenze, auf die sich CDU und CSU geeinigt hatten, lehnt die SPD demnach ab. Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)