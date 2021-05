FDP für rasches Ende der Homeoffice-Pflicht

Die FDP hat sich dafür ausgesprochen, die Unternehmen möglichst bald von der Pflicht zum Homeoffice und zum Angebot von Corona-Tests zu befreien. "Das ist der völlig falsche Weg in einer Zeit, in der ohnehin Arbeitsplätze und Existenzen auf dem Spiel stehen", sagte FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Theurer weiter: "Sie sollte daher rasch aufgehoben werden." Angesichts sinkender Infektionsszahlen in ganz Deutschland hatte zuvor der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ein Ende der Pflichten in Spiel gebracht. Die SPD dagegen verwies gegenüber der FAZ darauf, dass die Regelung ohnehin automatisch Ende Juni auslaufe. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast sieht deshalb keine Notwendigkeit, schon früher tätig zu werden: "Es gibt keinen Grund, die Regelungen am Arbeitsmarkt zu ändern", sagte sie. "Die epidemische Lage gilt bis 30. Juni." Dies ist auch die Frist, nach der die "Bundesnotbremse" ausläuft, sollte bis dahin keine Neuregelung erfolgen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur