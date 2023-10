Altparteien und Lehrer in Schockstarre – Jugend wählt AfD

Nordhausen am Harz oder in Bayern: Die U18-Wahlen zeigen seit Jahren einen Trend in Richtung AfD als stärkster Partei. Eingeweihte berichten uns, dass Lehrer und andere Organisatoren die Ergebnisse gern unter dem Tisch verschwinden lassen würden. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: " Der Fall Nordhausen

Am 10. September erhielt in Nordhausen in Sachsen-Anhalt im ersten Wahlgang der AfD-Kandidat Jörg Prophet die relative Mehrheit. Kurz zuvor gab es in einem Gymnasium eine Jugendwahl für Mädchen und Jungs einer 10. Klasse, in der sich die Kandidaten vorgestellt hatten. Die AfD soll 52% erhalten haben, wie jemand durchstach. Das Ergebnis liegt deutlich über der echten Wahl.

Die Organisatoren waren derart alarmiert, dass sie das zuständige Jugendamt informierten, das nun eine „Integrationsbeauftragte“ in die Klasse schicken will, weil die Klasse „ein Problem mit Rechtsradikalismus“ habe.

U18-Wahl – Informationsbeschaffung zur Briefwahl-Vorbereitung?

Da die Verhältnisse in den Ost-Bundesländern bekannt sind, hätten die örtlichen Altparteienvertreter und lupenreinen Demokraten das „zu blaue“ Ergebnis ahnen können – und die Wahl vorsichtshalber nicht durchführen lassen.

Hat man geschlafen, oder wollte man ein paar Tage vor dem Wahlsonntag Informationen beschaffen, um „Vorbereitungen“ zu treffen? Der hohe Briefwahl-Anteil für den AfD-Konkurrenten Buchmann im zweiten Wahlgang erregt bis heute einen Fälschungs-Verdacht. Da schon seit Jahren solche Versuche zu Ungunsten der AfD bekannt sind, kann man nicht mehr pauschal mit „Verschwörungstheorie“ abwiegeln.

Blaue Ergebnisse seit Jahren in Thüringen – jetzt in Bayern

Die Jugendwahlen werden vom Deutschen Bundesjugendring, den Landesjugendringen und dem Deutschen Kinderhilfswerk organisiert. Schon 2017 brachte es die AfD in Thüringen auf den zweiten Platz bei den Minderjährigen – 2021 wurde dort und in Sachsen sogar der erste Platz erreicht.

Bundesverfassungsschutz, Nancy Faeser, die alteingesessenen Systemmedien und die Rot-Rot-Grün-Parteien dürfen also in naher Zukunft mit mehr Prozenten für die blaue Konkurrenz rechnen.

Nicht nur im Osten, sondern auch im Westen: Die U18-Wahl in Bayern ergab, dass die AfD im Südosten auf dem zweiten Platz liegt. Interessant: Die Beteiligung war auf Rekordniveau. Ergebnis: CSU Platz 1 mit rund 26%, AfD Platz 2 mit rund 15%.

Faeser forciert Import von Rot-Grün-Wählern

Trotz des extremen Anstiegs von schweren Straftaten durch Migranten, wie sich katastrophal an Silvester 2015 auf dem Kölner Domplatz zeigte, werden nach Ende des Corona-Terrors immer mehr junge Männer aus dem Islamgürtel und Afrika von der Ampel gezielt importiert. Und das trotz seit über sechs Monaten gemeldetem Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten, sogar in der Provinz.

Wollen Alt-Parteisoldaten und Ampel-Minister möglichst viele potentielle Wähler für linke Umverteilungsparteien ins Land holen, um die absehbare Regierungsübernahme der AfD in den Ost-Bundesländern zu verhindern? Faeser irritierte in diesem Zusammenhang mit dem Plan, nach sechs Monaten schon das Wahlrecht zu verschenken. Diese Forderung sorgte bundesweit für Aufsehen. Anschließend wurde dieser fragwürdige Vorstoß im Parteiprogramm auf sechs Jahre korrigiert. Ein fahler Beigeschmack bleibt. Denn, wenn dem so ist, stellt sich die Frage, ob sich Faesers Plan nicht zum Bumerang entwickelt."

Quelle: AUF1.info