Ralf Stadler: Experten-Anhörung Tourismus – Erhalt der Skilifte in Bayern fördern!

In der gestrigen Sitzung (12.3.25) des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus fand eine Experten-Anhörung zum Thema „Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus in Bayern“ statt. Um einen Kontrapunkt zu den Experten aus der Theorie, also aus Wissenschaft, Marketing und Verbänden zu setzen, hat die AfD-Fraktion einen Mann aus der Praxis eingeladen, der Landwirt und Skiliftbetreiber aus dem Bayerischen Wald ist.

Ralf Stadler, der tourismuspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erklärt anlässlich der Anhörung: „Während sich die Experten der Grünen mit Apps für Touristen und mit deren ‚klimafreundlicher‘ Anreise beschäftigen, plagen den Skiliftbetreiber ganz handfeste Probleme: Aufgrund Schneemangels muss er bereits im November die Beschneiungsanlagen in Gang setzen. Diese sind technisch auf dem neuesten Stand, äußerst energieeffizient und schaffen in drei Tagen ausreichend Kunstschnee, wozu die älteren Anlagen fast drei Wochen gebraucht haben. Entscheidend sind dabei nicht nur die Außentemperaturen, sondern vor allem die Luftfeuchtigkeit, die in den letzten Jahren immer weiter abgenommen hat. Der Weiterentwicklung seines Betriebes steht allerdings auch die überbordende Bürokratie im Wege, die ihm bis heute den Bau von Chalets im Außenbereich versagt. Seit Jahren betonen die Altparteien, dass sie den Tourismus fördern und die Bürokratie abbauen wollen. Geschehen ist bislang nichts – die Tourismus-Unternehmer werden weitgehend im Stich gelassen! Die AfD fordert daher einen Risiko-Ausgleich des Freistaates für Skiliftbetreiber in schneearmen Wintern, damit der Wintersport in Bayern erhalten bleibt.“ Quelle: AfD Bayern