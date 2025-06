Christina Baum: Zur Coronaaufarbeitung gehört auch Neubesetzung von Institutionen

Zur Entscheidung von US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr., das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), das für die Impfempfehlungen in den USA zuständige Institut, neu zu besetzen teilt die Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Wir fordern entsprechende Maßnahmen für Deutschland. Die bisherigen Verantwortlichen haben durch ihr Handeln nicht nur zum Misstrauen der Bevölkerung gegenüber ihren Institutionen beigetragen, sondern durch ihre Legitimierung der Corona- insbesondere der Impfpolitik gesundheitliche Schäden bei unzähligen Menschen in hohem Maße mitzuverantworten."

Baum weiter: "Institutionen wie das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, die Ethikkommission, insbesondere aber die Ständige Impfkommission müssen daher nicht nur im Rahmen der Coronaaufarbeitung, wie von der AfD-Fraktion gefordert, schonungslos durchleuchtet, sondern von Grund auf mit kritischen und wirklich unabhängigen Experten besetzt werden. So lange müssen sie als Einrichtungen betrachtet werden, die Regierungspolitik legitimieren, Kritiker als unwissenschaftlich abstempeln und somit ausgrenzen und daher keinerlei Anerkennung aus der Bevölkerung erhalten sollten.“ Quelle: AfD Deutschland