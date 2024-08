Kretschmann glaubt trotz Absage von Söder an Schwarz-Grün

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält trotz der jüngsten Absage von CSU-Chef Markus Söder an Schwarz-Grün als Koalitionsoption nach der nächsten Bundestagswahl fest.

"Natürlich ist auch Schwarz-Grün für 2025 eine realistische Möglichkeit", sagte Kretschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). "Wir arbeiten mit der CDU in Baden-Württemberg und in den schwarz-grünen Bündnissen in den anderen Ländern konstruktiv und gut zusammen." Dieses Bündnis verbinde Ökonomie und Ökologie, so der bislang einzige grüne Ministerpräsident. "Das braucht es für die künftigen Herausforderungen, denn wir müssen zeigen, dass wir mit Klimaschutz auch wirtschaftlich erfolgreich sein können."



Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der CSU, hatte sich zuletzt vehement gegen ein Bündnis der Union mit den Grünen ausgesprochen und den Grünen "Anbiedern" an CDU und CSU vorgeworfen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur