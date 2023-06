Lemke verspricht "verantwortliche Lösungen" für Sparforderungen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) blickt gelassen auf die Sparwünsche von Finanzminister Christian Lindner (FDP). "Das Bundesumweltministerium hat mit rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 einen der kleinsten Posten im Bundeshaushalt", sagte sie "Zeit-Online".

Deshalb ließe sich selbst mit großen Einsparungen in ihrem Ressort da wenig sanieren. Allerdings zeigte sich die Grünen-Politikerin kompromissbereit: "Dank der zusätzlichen, auf mehrere Jahre verteilten vier Milliarden Euro für das Aktionsprogramm Klimaschutz - übrigens der größte Etat für natürlichen Klimaschutz, den es in Deutschland je gab - werde ich für die Sparforderungen verantwortliche Lösungen finden", so Lemke.

Quelle: dts Nachrichtenagentur