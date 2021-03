Kantar: Linke legt leicht zu

Die Linkspartei kann laut der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar in der Woche ihres Parteitags in der Wählergunst leicht zulegen. Im Sonntagstrend, den das Institut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die Linke auf neun Prozent - ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Die Grünen hingegen verlieren einen Punkt und kommen nun auf 18 Prozent. Die Union bleibt mit 34 (+/-0) klar stärkste Kraft, die SPD verharrt bei 16 Prozent. Die FDP kommt auf acht Prozent, die AfD auf neun Prozent (beide +/-0). Die sonstigen Parteien würden wie in der Vorwoche sechs Prozent wählen.

Datenbasis: Für die Zeitung hatte Kantar im Zeitraum vom 18. bis zum 24. Februar 1.869 Menschen befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur