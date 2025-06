Klüssendorf: SPD würde Mindestlohn knapp unter 15 Euro mittragen

Der designierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hofft auf eine Verständigung in der Mindestlohnkommission. "Für mich wäre es ein Wert an sich, wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen", sagte Klüssendorf dem Nachrichtenmagazin Politico.

"Die Erwartungshaltung ist im Koalitionsvertrag klar formuliert: Wir wollen, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr 15 Euro erreicht", so der SPD-Bundestagsabgeordnete weiter. "Wenn er knapp drunter ist, würden wir kein Gesetzgebungsverfahren da anschließen."



Die Mindestlohnkommission berät aktuell über eine neue Empfehlung an die Politik. Sie soll - Stand jetzt - am Freitag vorgestellt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur